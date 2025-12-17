В памет на поетесата Петя Дубарова Община Бургас, Къща-музей „Петя Дубарова“ и Националната художествена академия – Бургас създават конкурс за младите художници от Филиал НХА-Бургас, който ще постави нова традиция в културния живот на града.

Конкурсът за илюстрация и графика по мотиви от творбите на нашата поетеса събира и вдъхновява млади таланти, които да интерпретират чрез средствата на визуалното изкуство, в жанра на илюстрацията и графиката, най-въздействащите образи от поезията на Петя.

Дата и място на събитието

Тържественото Първо издание на конкурса ще се проведе днес, 17.12., от 15.00 часа в Галерия „Ателие“ в НХА-Бургас, където ще се обяват и носителите на призови награди.

Жури

Жури в състав Проф. Светозар Бенчев, гл. ас. д-р Емил Марков, д-р Людмила Кутиева оцениха и класираха картините по критериите за изобразително майсторство, оригиналност на интерпретацията, съответствие с поетичния източник и цялостно художествено въздействие.

Награди

В рамките на първото издание на конкурса участваха 12 художници от всички специалности на Академията. Наградите ще бъдат връчени от членовете на журито и официални представители на Община Бургас.

По статут наградите са както следва:

- Първа награда – грамота и парична сума (600 лв.)

- Втора награда – грамота и парична сума (500 лв.)

- Трета награда – грамота и парична сума (400 лв.)

В първото издание на конкурса ще бъдат връчени и две специални награди:

- Специална награда на Къща-музей „Петя Дубарова“ (500 лв.);

- Специална награда за техническо майсторство (200 лв.).