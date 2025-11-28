Само една компания пожела да конкурира БДЖ в жп превозите на пътници. "Ивкони Експрес" е подала оферти за два лота от конкурса за възлагане на новата обществена услуга за пътнически жп превози, в която за пръв път се допускат частни оператори. Новите договори ще влязат в сила от 13 декември 2026 г., когато изтича монополът на "БДЖ-Пътнически превози".

Новината съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов, след като снощи изтече крайният срок за подаване на оферти. В 12:00 ч. офертите бяха декриптирани, като по-късно се очаква да се разберат повече подробности за тях.

Възлагането на договорите ще бъде на регионален принцип, като за целта жп мрежата беше разделена на три лота – западен, северен и южен. Всеки от лотовете включва и второстепенни линии, като ще бъде обслужван от депо на своята територия - София за западния лот, Горна Оряховица за северния и Пловдив за южния.

Всички експресни, международни и нощни бързи влакове попадат в западния лот с депо София, което означава и най-печелившите линии от София до Варна и от София до Бургас. Затова и се очакваше този лот да остане за изпълнение от "БДЖ-Пътнически превози". Държавният превозвач е единственият кандидат за този лот. За другите два лота БДЖ ще е в конкуренция с "Ивкони Експрес" - жп поделението на компанията, която държи голяма част от автобусните пътнически превози в страната.

В южния лот са включени бързи влакове между Пловдив и Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района, но не и например Пловдив–Бургас. В северния лот са включени бързи влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.



