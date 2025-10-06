Бизнесът и синдикатите не постигнаха консенсус относно за това колко да бъде новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г.

Проектът за Постановление на Министерския съвет (ПМС) беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Предложението бе минималната заплатата да стане 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., обяви социалният министър Борислав Гуцанов, който представи проекта на постановление.

Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година, подчерта той. Още в началото на изказването си министърът обясни, че по време на разговорите преди Тристранката синдикатите и бизнесът не са се договорили за размера на минималното възнаграждение.

Минималната работна заплата в момента е в размер на 1077 лв.

Представителите на бизнеса на заседанието призоваха за преразглеждане на механизма за определяне на МРЗ, заложен в Кодекса на труда.

Те повдигнаха и въпроса дали МРЗ трябва да се определя спрямо средната брутна работна заплата. Част от работодателските организации обявиха, че са против предложения ръст на МРЗ, други - че ще се въздържат.

Синдикатите подкрепиха предложението за минималната работна заплата за 2026 г., но въпреки това съгласие не бе постигнато.