Адрес: 8000, гр. Бургас, ул. "Славянска" 75
GSM:: +359 882 906815
GSM: +359 899 535891
Е-mail: burgasinfo@burgasinfo.com, prezenta.burgas@gmail.com
Адрес: 8000, гр. Бургас, ул. "Славянска" 75
GSM:: +359 882 906815
GSM: +359 899 535891
Е-mail: burgasinfo@burgasinfo.com, prezenta.burgas@gmail.com
През ноември по „БулевАрт - мрежа на сетивата“ ви очакват интересни събития и приятни изненади. Ето какво предстои: 10 ноември /вторник/ Esco BAR, у…
Разпоредителното заседание по делото срещу Стоян Колев в Районния съд в Пазарджик беше отложено за 23 ноември. Причината е смяна на защитника му – нов…
Международни лидери и изразиха съпричастност и изказаха съболезнования за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 12 души, а д…
Бабата на Ива Михайлова – Илинка Кушовска, вече е освободена, след като часове наред близките ѝ не знаеха къде се намира. Драмата се разигра на гранични…
Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Елиза Стефанова връчи днес националното знаме на ръководителя на българските антарктическ…
Опасната мъгла на автомагистрала "Тракия" е била видима на камерите на тол системата около 40 минути преди първата тежка катастрофа. Това съобщава Meteo…
Асфалтовата настилка на автомагистрала "Тракия" се вземат, за да бъде установено състоянието на пътното покритие в района на тежки верижни катастрофи, п…
През нощта ще бъде предимно облачно, на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеор…
След тежко боледуване загубихме Петър Ракаджийски- емблематична бургаска личност, приятел, бохем и незаменима част от атмосферата на рибарското селище…
Опашка от желаещи да бъдат кръводарители се изви пред Кръвния център в Бургас в помощ на пострадалите при жестоките катастрофи на АМ „Тракия“ днес. Ми…
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