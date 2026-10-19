Министерството на отбраната (МО) засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това е част от допълнителните мерки за сигурност, предприети от МО по Българското Черноморие.

Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдаваните полети на дронове по Черноморието може да са свързани с изпълнението на задачите по засилено наблюдение.

Миналата седмица министър Димитър Стоянов обсъди с министрите на отбраната на Турция и Румъния средата за сигурност в Черно море. Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите, при които бяха поразени два търговски кораба.