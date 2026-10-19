Един човек загина, а друг е тежко пострадал при пътен инцидент между три автомобила на пътя Карнобат - Айтос. Произшествието е станало около 17:47 ч., съобщиха от полицията.

На място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация. Самоличността му е в процес на установяване.

Тежко пострадал е водачът на „Пежо 307“ с ямболска регистрация. Той е 67-годишен и е откаран в болница „Сърце и мозък“.

Третият автомобил, участвал в катастрофата, е „Фолксваген“ с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Пътят Карнобат - Айтос е затворен за движение. Обходният маршрут е през разклона за село Соколово, по стабилизиран земен път с дължина около 1,5 км до разклона за село Кликач.