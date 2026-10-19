Шестима чужди граждани, сред които четирима мъже, една жена и едно новородено дете, са загинали тази нощ край гръцкия остров Лесбос, след като лодката им се е сблъскала с патрулен съд на гръцката брегова охрана, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сблъсъкът е станал на 3,5 морски мили от югоизточния бряг на острова малко след полунощ, когато патрулен катер на бреговата охрана е установил бързоходната лодка на мигрантите, която се е движела без навигационни светлини. При опит на водача на лодката да избегне контрола на властите, той е извършил опасни маневри и се е сблъскал с плавателния съд на бреговата охрана. В резултат лодката с мигрантите се е преобърнала и потънала.

Незабавно е била организирана голяма спасителна операция с участие на съдове на бреговата охрана, плаваща линейка и хеликоптер на военновъздушните сили. Спасени са били осем души - 4 мъже, 2 жени и 2 деца, които са настанени в болница. Телата на още шестима души, сред които и бебе, обаче са били извадени мъртви от морето.

Сред спасените е и 37-годишен турски гражданин, който е идентифициран от властите като трафикант, който е управлявал лодката. Той е бил незабавно задържан.

Според официална информация от бреговата охрана спасителната операция е завършила, защото няма сведения на лодката да е имало и други пътници.