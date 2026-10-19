Следствените действия по случая с атакувания от дронове кораб „Челси 3“ продължават. Сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване вече са извършили оглед на плавателния съд, а ключова ще бъде експертизата за за установяване вида и произхода на взривните вещества, за да се събират доказателства за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката.

Логистичната операция по овладяването на плавателния съд след дрейфа му близо до Приморско струва около 200 000 евро, като сумата ще бъде платена от България, а впоследствие предявена на корабособственика, който има всички необходими застраховки и документи, каза шефът на „Морска администрация“ - Бургас, кап. Живко Петров, който лично ръководи спасителната операция по изтеглянето на кораба до западния терминал на пристанището.

Съдбата на „Челси 3“ ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на кораба. По думите на кап. Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като заради сериозните повреди плавателният съд не е годен за последващо плаване.

"Видимо корабът има три големи пробойни. Например около метър в диаметър, даже едната е и повече от метър. Едната е в носа, в лявата част, другата е в средата на кораба, в десния борд, а третата е в кърмата, където е помещението за управление. И затова в този си вид корабът, въпреки че остана с работещ двигател, няма управление", заяви кап. Петров.

На този етап е трудно да се прогнозира как ударите с дронове в Черно море ще се отразят на корабния трафик, специално в Бургас, допълни кап. Петров. "Аз нямам данни за цялото Черно море, за пристанище Бургас – не. Нямаме отказани посещения от тези, които са били заявени... Сега какво ще се случи в бъдеще, не мога да прогнозирам. Това, което се развива в Черно море обаче, не е само заради тези удари. И преди това се вдигнаха на изключително високи нива застраховките.

А застраховката автоматично се пренася в навлото, тоест цената, която плаща товародателят, за да наеме кораба. Оттам, разбира се, се отразява на цената на стоката и при крайния потребител. Винаги всичко отива при крайния потребител, няма какво да се лъжем", поясни той.