Самолетът, който кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин. Това съобщиха за БНТ от Министерството на транспорта.

Самолет A320 е извършвал полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда е имало шестима души екипаж и 51 пътници.

Съгласно процедурите, изтребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетели и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.

Заплахата за бомба на борда на самолет на Austrian Airlines, летящ от Тел Авив до Виена, е дошла от австрийски гражданин, който не е бил на полета, съобщи вестник Haaretz, цитиран от "Фокус".

Сигналът за взривно устройство е получен при приближаването на самолета към Румъния, съобщиха от българското Министерство на транспорта. Оттам допълниха, че пътниците са били евакуирани веднага след кацането.

Българските Военновъздушни сили вдигнаха изтребител МиГ-29, който да ескортира пътническия самолет.