Няма да се намалява данъкът върху добавената стойност (ДДС) за туристическия бранш, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

Според Пеканов това е правилното решение, защото браншът е получил доста отстъпки. След ковид годините им се даде помощ и те какво направиха – в годината на еврото се възползваха по най-лош начин под претекст войната и еврото, каза вицепремиерът. Според него обаче не са имали такива разходи, за да се вдигнат цените.

Атанас Пеканов определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август. Пеканов е на мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите.

"Не е нормално в Италия, Австрия, Испания, ресторантите да са на същите цени отчасти, като в България", заяви Пеканов. Той каза, че за него не е нормално да седне в ресторант в София и във Виена, и цените да са относително еднакви. Секторът дългосрочно поставя под риск цялостното си представяне, заяви вицепремиерът. С тези решения туристическият бранш постави икономиката под риск и затова трябва да свалят цените номинално за следващия сезон, посочи Пеканов.

По думите на Пеканов ситуацията с инфлацията и цените у нас е плашеща. Неслучайно това беше една от първите теми, с които правителството се зае от самото начало, изтъкна той. Според него обаче ситуацията не е добра. Общата инфлация отново се покачва и сега е 5,1%. Нарастват цените в транспорта основно по линия на цената на петрола, над което обаче правителството няма пълен контрол, каза Пеканов. Той увери, че кабинетът ще се намеси там, където може с т.нар. меки мерки.

Според националната статистика има намаление на цените на храните от май насам, каза вицепремиерът и припомни, че след разговори със супермаркетите, те склониха да намалят някои от цените. Кошница с грижа има ефект, смята Пеканов. Той припомни направените регулаторни промени и каза, че през годините е критикувал доста Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, че не вършат достатъчно работа.

Атанас Пеканов заяви, че ще се вземат мерки за засилване на контрола на качеството, ще се засилят регулациите, и там където институциите не са си свършили работата, ще трябва да има промени в тях.

По отношение на бюджета разговорите в момента текат, нека да не казвам нищо преди да са завършили, каза вицепремиерът. Той съобщи, че целият септември финансовото министерство ще се среща с всички министерства, ще се финализират предложенията по ведомства, ще се финализират предложенията за следващи бюджет.

Попитан все още ли смята приемането на еврото за правилно вицепремиерът заяви, че дългосрочно това е правилният процес, който е трябвало да се случи. „Но не се случи по правилния начин, особено в ценовите аспекти се реализира по най-лошия начин и това не е добре", каза Пеканов.

На въпрос кой е големият конкурент на кандидата за президент, който „Прогресивна България" подкрепя - Илияна Йотова вицепремиерът Пеканов отговори, че тя е най-подготвеният кандидат. Тя има дългогодишен опит в политиката, заставала е като вицепрезидент на Румен Радев на правилните позиции. Йотова е най-подготвеният кандидат и с най-големи шансове да спечели, заяви вицепремиерът.