Лятото продължава и през септември, въпреки че в началото на месеца ни очаква кратко захлаждане. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

Студен фронт ще премине през страната в сряда привечер и в четвъртък. По думите на Рачев той ще засегне България сравнително слабо, но са възможни гръмотевични бури, светкавици и на места градушки.

След краткото захлаждане отново се очаква повишение на температурите. В София стойностите ще достигат около 29-30 градуса, което е значително над обичайното за септември.

„Лятото продължава и през септември“, коментира климатологът и определи месеца като един от най-хубавите периоди от годината. Според него температурите през септември обичайно са с около два градуса по-ниски от тези през август, но тази година времето ще остане по-топло от нормалното.

По Черноморието условията ще са подходящи за почивка. Очакват се температури около 27-28 градуса, без екстремните горещини от разгара на лятото. Това ще позволи на туристите да прекарват повече време на плажа и през следобедните часове.

Прогнозата на американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) също сочи към топъл септември. Според данните температурите у нас се очаква да бъдат с около половин до един градус над климатичната норма.

По отношение на валежите прогнозата е за количества около нормалните за месеца в България. За Западна Европа и водосборния басейн на Дунав обаче се очертава по-сухо време.

Рачев коментира и перспективите за предстоящата зима. По думите му има около 65% вероятност тя да бъде по-топла от нормалното и същевременно динамична. Очакват се повече валежи, като в планините те вероятно ще бъдат от сняг.

„Топла и динамична зима“ – така климатологът описва очаквания сезон, като подчертава, че прогнозите за толкова далечен период все още са с по-ниска степен на сигурност.

Засега обаче прогнозата е категорична – след краткото захлаждане лятното време се завръща, а септември обещава топли и приятни дни.