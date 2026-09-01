На 2 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ .





Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 ч. на 9 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 37-ПВР от 20 август 2026 г.





Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

На 7 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 часа на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.