"Днес 1 септември, мисля, че е добре да бъде дадено начало на един взор нагоре, поглед към бъдещето - това е договор с българските граждани за това какво предстои. Тук има идея и посока за път напред и нагоре", каза журналистът Константин Вълков преди началото на представянето на президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

“Говоренето пред медиите не ми е привично, по-лесно си говоря с хората по улиците. Днес заставам, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Гюров е справедлив, обича България, не е само “костюм в охрана”. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам в сферата на сигурността. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България - стъпила на традициите, но използва и модерните достижения на света. Чудно ми е, че г-н Гюров рискува с мен. За мен Р България има нужда да се спазва един закон за всеки човек”, каза кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев.

Дами и господа, посрещнете следващия президент на България - Андрей Гюров, представи го след това Вълков.

“Мога да ви разкажа как в този двор съм играл като малък. Да, ще се спусна в надпреварата и да, ще го направим с Георги Кандев. Въпросът е защо - защото страната ни, родината ни е нещо, което обичаме безрезеревно - както са я обичали Левски, Ботев и Гоце. И въпреки всичко сякаш нещо ни лисва - обичаме страна си, но не сме доволни от държавата си. Имаме лекари, инженери, лекари, спортисти - всички те влизат в нашия инициативен комитет и ние ги ценим. Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за зависимости, имаме ли държава, която разчита на можещите - така държава искам. Инициативният комитет е съставен от хора, граждани, те не са централа и затова можем да казваме истината на управляващите. Аз познавам финансите, икономиката. Кандев познава как се правят нещата на терен. Обединява ни убеждението, че държавата тряба да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Мечтата ми е да оставим на децата ни една единна Българя, която се уповава на основния си капитал - хората. Ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призовавам да гласувате за нас и да я изградим заедно”, каза кандидатът за президент Андрей Гюров.