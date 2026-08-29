Кипър, Гърция и България осъществиха първия си съвместен полет за принудително връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, като работиха съвместно с агенцията Frontex, за да върнат 51 мигранти в страните им на произход, съобщи Cyprus Mail.

Полетът е организиран от кипърските имиграционни власти и външно министерство.

Кипър е отстранил около 35 граждани на трети страни, които са живели незаконно в страната, докато гръцките власти са върнали 15, а българските власти са върнали само един.

От началото на годината общо 6027 граждани на трети страни са били репатрирани от Кипър в страните им на произход, посочва изданието.