Голямото “Шествие за семейството” тази година събра близо 10,000 души в центъра на София и завършва като най-голямото шествие досега. Събитието, което се организира всяка година от фондация “Консервативно общество”, сдружение РОД и фондация “Нашият дом е България” започва със скромни начала през 2021 и расте всяка година, като вече се провежда под егидата на Софийската митрополия и Негово Севетейшество патриарх Даниил.

Събитието също така получи подкрепа от управляващата “Прогресивна България” - Слави Василев прочете декларация от парламентарната трибуна, в която заявяват, че избират да са “глас на мълчаливото мнозинство” и подкрепят ценностите на събитието.

Те също припомниха, че Конституцията ни определя брака като съюз между мъж и жена.

Председателят на фондация “Консервативно общество” Кристиян Шкварек сподели, че събитието не е обвързано с определена политическа партия, а приветства подкрепата на всички, които застават зад каузата. Той призова да се създаде демографска стратегия:

"Не можем да бъдем държавата, която изчезва най-бързо според данни на ООН. Искаме да се създаде демографска стратегия, защото няма как да се намираме в това положение, а в действителност се занимаваме с други неща", каза Шкварек.