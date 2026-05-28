Общинският съвет в Бургас излезе с декларация, с която обяви категоричната си заявка морският град да приеме едно от най-мащабните събития – „Евровизия 2027“. Тя бе гласувана в началото на сесията на местния парламент днес по докладна записка, внесена от 50 представители на различни политически сили. Те отправят искрени поздравления към Дара и нейния екип за изключителния успех и историческата победа на конкурса.

Съветниците изразяват увереност , че Бургас е напълно готов да приеме предизвикателство и да организира шоу на най-високо световно ниво. В декларацията си те подчертават, че градът е модерен, динамичен и има зад гърба си доказан опит в провеждането на събития с международен мащаб. Припомняме, че часове след историческия триумф на Дара, кметът Димитър Николов даде публично заявка за домакинството на Бургас, като подчерта, че ще бъдат вложени всички усилия то да бъде перфектно.

За да отговори на високите изисквания на Европа, Бургас вади на масата сериозни козове:

- модерна транспортна инфраструктура и международно летище с възможност за обслужване на голям пътникопоток;

- удобни пътни и железопътни връзки с останалата част на страната и Европа;

- достатъчен хотелски и туристически капацитет за настаняване на участници, делегации, журналисти и гости;

- многофункционални концертни и събитийни пространства, подходящи за провеждане на мащабен международен конкурс;

- изградена техническа и комуникационна инфраструктура;

- опитни екипи в сферата на организацията на международни събития;

- сигурност, обществен ред и добра координация между институциите;

- богата културна програма, морска атмосфера и привлекателна градска среда, които могат да превърнат „Евровизия 2027“ в незабравимо преживяване за цяла Европа.

„Вярваме, че домакинството на „Евровизия 2027“ в Бургас би било не само признание за града ни, но и силен тласък за международното популяризиране на България като модерна, гостоприемна и културно активна европейска държава.

Особено важно е да бъде отчетен и фактът, че Бургас е кандидат за Европейска столица на културата 2032 – инициатива, зад която стоят дългосрочна визия, последователна културна политика и стремеж към устойчиво развитие чрез изкуство, образование и международно сътрудничество. Домакинството на „Евровизия 2027“ би било естествено продължение на тази амбиция и силен знак за европейското бъдеще на Бургас като културен център от международно значение.

Изразяваме своята пълна готовност за институционална подкрепа, координация и партньорство с държавните органи, Българската национална телевизия и всички ангажирани страни за успешната подготовка и реализация на конкурса в Бургас.

Бургас е доказал, че може! Бургас е готов да посрещне Европа отново!“, се казва в декларацията.