Семейство беше санкционирано с тежка глоба, след като спряло за кратко в аварийната лента на автомагистрала Автомагистрала „Тракия“ заради спешна нужда на малко дете, разказва NOVA.

Случаят е от октомври миналата година. Бащата отбил автомобила в аварийната лента, след като двегодишното им дете заявило неотложна физиологична нужда. Майката слязла, за да му помогне, а в този момент автомобилът бил заснет от тол камера.

Няколко месеца по-късно семейството получило наказателно постановление – глоба от 526 евро и отнемане на шофьорската книжка за три месеца.

„През февруари ни се обадиха и ни казаха, че сме извършили нарушение. След това започна ходене по институции и накрая получихме наказателното постановление. Подадохме възражение, но то не беше уважено и се наложи да търсим правата си в съда“, разказва бащата.

Майката определя санкцията като несправедлива.

„За мен е абсурдно да няма възможност аварийната лента да се използва в подобни ситуации, които могат да се случат на всеки родител“, коментира тя.

Според адвокат Силвия Петкова случаят може да бъде определен като „маловажен“ по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.

„Съдът може да прецени, че има отклонение от типичния случай на подобно нарушение и да не наложи наказание. Не са настъпили общественоопасни последици, а дори напротив – предотвратен е потенциален риск за пътнотранспортно произшествие“, обясни тя.

По думите ѝ, ако детето е било оставено без реакция, това е можело да разсее водача и да създаде опасна ситуация на пътя.

Семейството вече е обжалвало санкцията в съда.