Грандиозното представяне на участниците в престижната колоездачна обиколка Giro d’italia привлече вниманието на света към Бургас.

„Справихме се! Успяхме да привлечем вниманието на света към Бургас! С многомилионна аудитория пред телевизионните екрани.

Името- Бургас беше изричано през цялото излъчване на това световно събитие.

Тук, в нашия Летен театър, дадохме начало на това световно състезание.

Но то не е просто спортно събитие – то е прожектор, насочен към Бургас и към България!“, коментира кметът Димитър Николов.