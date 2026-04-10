Цените на бензина и дизела са се повишили значително в цяла Европа след ескалацията на кризата в Близкия изток. Euronews Business разглежда по-отблизо най-новите цени на горивата.

Цените на суровия петрол тип Брент са над 100 долара напоследък след съвместния удар на САЩ и Израел срещу Иран. Цените на горивата за потребителите също са се повишили значително поради кризата в Близкия изток, пише Euronews.

В ЕС цените на бензина са с около 15% по-високи, а цените на дизела – с около 30% по-високи в началото на април в сравнение с края на февруари 2026 г.

Какви са тогава най-новите цени на горивата в Европа? Къде бензинът и дизелът са най-евтини и най-скъпи?

Според седмичния бюлетин на Европейската комисия за цените на петрола, публикуван на 2 април 2026 г., средната цена на бензина Euro-super 95 в ЕС е 1,871 евро за литър, а на дизела (газол) – 2,076 евро за литър. Тези цени отразяват ситуацията към 30 март.

В рамките на ЕС цените на дизеловото гориво на литър варират от 1,21 евро в Малта до 2,46 евро в Нидерландия.

Освен в Нидерландия, най-високите цени на дизеловото гориво се наблюдават в Дания (2,36 евро), Германия (2,29 евро), Финландия (2,27 евро) и Белгия (2,23 евро).

Цените на дизеловото гориво са над средните за ЕС и в Австрия (2,20 евро), Франция (2,19 евро), Ирландия (2,18 евро), Швеция (2,15 евро), Литва (2,12 евро) и Гърция (2,12 евро).

Малта е изключение, като там цените на дизеловото гориво са най-ниски

– 1,21 евро за литър, а следващите най-евтини държави са Унгария (1,62 евро), Словения (1,62 евро) и България (1,62 евро).

Цената също е под 2 евро на литър в Словакия (1,69 евро), Испания (1,78 евро), Кипър (1,84 евро), Хърватия (1,88 евро) и Чехия (1,97 евро).

Цените на бензина (Euro-super 95) на литър варират от 1,34 евро в Малта до 2,33 евро в Нидерландия. Това показва, че както цените на бензина, така и тези на дизела са най-високи и най-ниски в едни и същи държави.

Държавите с най-високите цени на бензина са до голяма степен същите като при дизела. Един литър Euro-super 95 струва 2,23 евро в Дания, 2,13 евро в Германия и 2,05 евро във Финландия.

Цените на бензина също са над 2 евро на литър в Гърция (2,05 евро) и Франция (2,01 евро).

Макар Малта (1,34 евро) да има най-ниската цена на бензина в ЕС, тя не е изключение, както при дизела, тъй като България я следва отблизо с 1,44 евро.

Цените на Euro-super 95 също са под 1,60 евро на литър в Словения (1,51 евро), Унгария (1,54 евро), Испания (1,56 евро), Словакия (1,58 евро) и Кипър (1,58 евро).

Средната цена на автомобилния пропан-бутан в ЕС беше 0,841 евро на литър. Италия (0,66 евро) има най-ниската цена, докато Хърватия (1,26 евро) – най-високата.

При сравнение на цените на горивата преди удара на САЩ и Израел, започнал на 28 февруари 2026 г., с цените в началото на април, бензинът е поскъпнал от 1,64 евро на 23 февруари до 1,87 евро на 30 март.

През същия период дизелът е поскъпнал от 1,59 евро до 2,08 евро. Това съответства на 14% увеличение на цените на бензина и 30% увеличение на цените на дизела.

Значителна част от цените на горивата в Европа се дължи на данъците. Статията на Euronews Business „Кой плаща най-висок данък върху горивата в Европа?“ разглежда данъчния дял въз основа на цените към 16 март 2026 г.

Към тази дата данъците съставляват 44,6% от цените на дизела и 52,1% от цените на бензина. Най-високият дял на данъците за бензина е в Словения (54,8%), докато най-ниският е в България (43,9%).

За дизела най-високият дял е в Малта (54,3%), а най-ниският – в Естония (37,6%).

Общата сума на платените данъци в евро може да се различава от тези дялове, тъй като цените на горивата преди данъците варират значително в различните страни.

През 2024 г., според Евростат, 66,6 % от новите регистрации на автомобили са на превозни средства с бензинови двигатели, 16,9 % — на превозни средства с дизелови двигатели, а 13,5 % — на изцяло електрически превозни средства.