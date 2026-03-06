Властите в Дубай са престанали да покриват сметките на блокираните туристи. Това стана ясно от разкази на българи, които чакат да бъдат евакуирани от Обединените арабски емирства. "Вчера ни казаха да отидем на летището, защото вече има полети. Като се върнахме, ни казаха, че ще трябва да си плащаме нощувките", каза Васил Любомиров пред Нова нюз.

„От снощи вече си плащаме сами. За пет човека две нощувки ни струват 420 евро. До вчера ги покриваха, но вече не”, допълни той. Той алармира и за съмнителни критерии при извеждането на хората: „При такива бедствени положения първо се качват стари хора, бременни, жени. Тук обаче се появиха някакви VIP персони, които ги изкараха много бързо”.

Ситуацията на летището в Дубай остава хаотична. Любомиров разказа, че гишетата не работят, поставени са бариери, а евакуацията зависи от бордните карти, които туристическите агенции трябва да осигурят.

На летището в Дубай се образуваха огромни опашки от желаещи да се евакуират. Властите призоваха да идват само хора, които са с потвърден полет и бордни карти.

Расте напрежението между българското външно министерство и туристическите агенции, чийто туристи са блокирани в Дубай. Агенциите недоволстват, че се евакуират основно индивидуални туристи, сред които има ВИП персони, които не са сред уязвимите групи, които трябва да са с предимство. Вчера с първите полети се върнаха лидерът на МЕЧ Радостин Василев и приятелката му, бившият футболист Благой Георгиев и приятелката му, семейството на бившия шеф на НАП Румен Спецов, което от години живее в Дубай. Благой Георгиев беше в особено добро настроение и се шегуваше, както при включването си от петзвезден хотел в Дубай в предишните дни, така и на летището.

В същото време в социалните мрежи има куп сигнали за хора, чиито медикаменти са свършили и няма как да се набавят в Дубай, на семейства с малки деца.

Всичко това предизвика гнева на най-големите туристически агенции у нас, които още в първите дни са изпратили списъци с имена, местоположение и дейтайли за контакт с туристите. Те поискаха организираните туристи да бъдат включени приоритетно в следващиет полети.

Днес също предстоят евакуационни полети от Дубай.

На парламентарния контрол днес премиерът Андрей Гюров сподели данни за хода на евакуацията на наши сънародници от зоната на военните действие. От Абу Даби са върнати 85 души; от Дубай – 326 човека с един полет и още 180 с друг, като е потвърден и следващ полет за още 326 души, който ще пристигне на 7 март; Оман – 111 души, други 7 напускат по индивидуални маршрути, със съдействието на външното ни министерство; Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар – 21.

От Израел са били изведени 14 краткосрочно пребиваващи по сухопътен маршрут. 11 души са потърсили съдействие от Кувейт, като се подготвя извеждането на първите трима по сухопътен маршрут. От Иран са тръгнали 10 български държавни служители и 4-ма членове на семейства, които са пресекли границата с Азербайджан. 130 туристи са получили съдействие за напускане на Йордания. По сухопътен маршрут са евакуирани 20 души от Ирак.