Помните ли Християн, който преди 4 години бе покосен от волтова дъга при опит за селфи върху влак на бургаската гара? Тийнейджърът, за когото стотици хора от цялата страна тогава дариха кръв, днес връща жеста. Момчето се включи в кръводарителската акция на УМБАЛ Бургас „Това не си го правил“, насочена към абитуриенти. За осма година болницата призова младите хора да започнат живота си като възрастни с добро дело – като дадат част от себе си, за да живее друг.

Християн дойде със съученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ). „Чувствам го като свой дълг. Благодарен съм на всички, които тогава са дарили за мен. Имах много време за размисъл в болницата, още тогава реших, че ще го направя и когато разбрах, че моето училище ще участва в тази инициатива, без колебание дойдох“, сподели той. Гимназията е традиционен участник в кампанията на болницата и нейни ученици се включват в акциите всяка година.

Християн претърпява множество операции, но лекарите успяват да го спасят. Следват месеци на възстановяване. Но белезите от инцидента остават, заедно с огромното желание да да предпази тийнейджърите, които се впускат в подобни „предизвикателства“ и днес. „Знам, че когато си на 14-15 години последните хора, които слушаш, са родителите. Наскоро имаше подобен случай на моя, свързах се с близките, окуражавах ги. За съжаление това дете не успяха да го спасят. Хора, слушайте си родителите, не правете такива глупости, защото знам какво е целите ти ръце да са в белези, другите да те гледат странно. Аз получих втори шанс за живот, но не всеки го получава“, каза момчето.

Близо 60 ученици от ПГМЕЕ и Строителната гимназия в Бургас се включиха в кръводарителската акция днес. Абитуриенти от Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат, от СУ „Христо Ботев“ – Айтос, също участваха в изнесените акции по градове. Подадени са заявки и от други училища. „Организацията е трудна и продължителна, но резултатът е удовлетворяващ, както за нас, така и за учениците. Сред нашите абитуриенти вече има такива, които даряват за втори път - веднъж в 11 клас, когато са навършили пълнолетие, и сега“, сподели инж. Бояна Георгиева, класен ръководител в ПГМЕЕ.

Само за първите два месеца на тази година кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология в Бургас са над 2000. В последните две години болницата постави рекорд – близо 10 000 дарители на година, 3000 от които дават кръв за първи път.