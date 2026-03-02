Автобусните билети за междуградски транспорт у нас може да поскъпнат, предупредиха от Сдружението на автобусните превозвачи, пише Труд.

Причината е планираното увеличение на тол таксите за камиони и автобуси със 130% до 250%, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., но е отложено за неопределено време.

„До 2,5 пъти скачат всички тол такси“

Председателят на сдружението Петър Захариев заяви пред БНР, че очакваният скок в ставките неминуемо ще се прехвърли върху крайните цени за пътниците. „До 2,5 пъти скачат всички тол такси. То ще доведе до увеличение на цените“, коментира той, като нарече предвиденото повишение „необяснимо, необосновано, ненужно и скандално“.

Според превозвачите натискът върху разходите не е само от новия тол модел, а и от общото поскъпване на услуги и консумативи в страната.

Къде поскъпването е най-осезаемо

По разчетите за новата тарифа най-сериозен ръст се предвижда при автобусите над 12 тона по автомагистрала, където увеличението е около 166–167% (примерно от 0,03 евро/км до 0,08 евро/км при определени категории).

Експерти допускат, че при реално въвеждане на новите ставки това може да вдигне цените не само на редовните линии, но и на автобусните екскурзии в страната, а косвено – и на част от пътуванията в чужбина.

Какво се променя в тол системата

Планираните промени са свързани с въвеждане на компонента за CO₂ емисии в съответствие с европейските изисквания – тол таксата става сбор от отделни компоненти, като на практика за момента ключови са инфраструктурната такса и CO₂ добавката.

Важно уточнение: новите CO₂ класове (1–5) не са същото като познатите еврокатегории (Евро 0–Евро VI). По данни от анализа, в CO₂ клас 1 попадат почти всички камиони, регистрирани преди юли 2019 г., както и много нови товарни превозни средства с двигател с вътрешно горене – тоест класификацията не е автоматично „по Евро 6“, а зависи от CO₂ клас и параметри на ППС.





Националното тол управление напомня на превозвачите да използват онлайн CO₂ калкулатора за определяне на класа емисии на тежкотоварните ППС (над 3,5 т) в подготовка за новия модел на таксуване.

Какво следва

Към момента ключовият въпрос за бранша е кога реално ще бъдат въведени новите ставки, след като повишението е отложено без конкретен срок.

Превозвачите настояват за предвидимост и ясни правила, защото при рязко увеличение на тол разходите ще трябва да преразгледат тарифите си – включително цените на билетите по междуградските линии.