Заседание на 51-вия Конгрес на Българската социалистическа партия (БСП) ще се проведе този уикенд, 7 и 8 февруари.

Заседанието ще започне в 11:00 часа в събота, като партийният форум ще събере социалистите в Националния дворец на културата (НДК).

В дневния ред е избор на председател на Националния съвет на БСП, както и предсрочно прекратяване на правомощията на настоящия.

В дневния ред влиза и анализ на участието на „БСП-Обединена левица” в 51-вото Народно събрание и правителството, както и приемане на предизборна платформа и насоки.

Сред кандидатите да заемат мястото на Атанас Зафиров с най-много гласове до момента са бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков, председателят на младежката организация на БСП и депутат Габриел Вълков, социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, председателят на Градския съвет на БСП в София и член на Столичния общински съвет Иван Таков и зам.-председателят на БСП Калоян Паргов.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров. Няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и „БСП-Обединена левица“, подаде оставка след протести в страната, беше насрочено заседание на Националния съвет на партията за януари. Този орган реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, като спорът между отделните фракции бе дали форумът да е преди или след изборите.

Самият председател Атанас Зафиров заяви, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите и няма намерение да подаде оставка.