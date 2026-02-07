Поне още две компании са поискали да придобият чуждестранните активи на „Лукойл“, съобщава Reuters, позовавайки се на вътрешни източници. Една от тях е „Шеврон“. Преди седмица беше обявено, че руският енергиен гигант се е споразумял за продажба с американската инвестиционна компания „Карлайл“.

Руският гигант трябва да продаде чуждестранните си активи до 28 февруари. Крайният срок беше определен от американското Министерство на финансите, което наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ миналата година в опит да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.