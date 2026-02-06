Значително по-високото потребление на електроенергия през януари 2026 г. е основната причина за нарасналите сметки за ток. Това заявяват електроразпределителните дружества EVN, ЕНЕРГО-ПРО и Електрохолд, след като през последните седмици бяха подадени множество сигнали и запитвания от потребители.

През януари много домакинства получиха сметки, значително по-високи от тези през декември и от очакваното за зимния сезон. Това доведе до съмнения за надписване, грешки при отчитането и искания за проверки от страна на КЕВР и други институции.



От EVN посочват, че средното потребление на битовите клиенти в Югоизточна България през януари 2026 г. е било с около 40% по-високо спрямо декември. Средната фактура е достигнала близо 130 лева, като стойностите са сравними с тези от януари 2025 г. Компанията подчертава, че отчетите са извършвани по редовен график, включително през празничните дни, и че няма изкривяване на отчетните периоди.



ЕНЕРГО-ПРО също отчита ръст на потреблението с над 40% спрямо предходния месец. Дружеството посочва като основни фактори по-ниските температури, по-дългия престой у дома заради празниците и грипните ваканции, както и увеличението на цените на електроенергията с решения на КЕВР през 2025 г. По данни на компанията януарските сметки са съпоставими със същия период на миналата година.



„Електрохолд“ отчита средно около 30% по-високо потребление в Западна България спрямо декември, като обяснява ръста с по-студеното време и масовото използване на електроуреди за отопление. Компанията посочва, че делът на сигналите за високи сметки е минимален спрямо общия брой клиенти, а в малка част от случаите се налагат корекции след проверки.







И трите дружества заявяват, че са готови да съдействат при всички проверки от контролните органи. Те подчертават, че цените на електроенергията се определят от КЕВР, а сметките отразяват реално измерено потребление, като клиентите имат право да поискат проверка при съмнения за некоректно отчитане.

Въпреки уверенията на електроразпределителните дружества, част от сигналите на потребители повдигат сериозни въпроси. Става дума не за сметки, по-високи с 20–30%, а за случаи, в които сумите са нараснали няколко пъти спрямо предходни месеци. Подобно увеличение трудно може да бъде обяснено единствено с по-студено време, празници или по-интензивно използване на електроуреди.

При едно стандартно домакинство дори екстремно високо потребление не би могло да доведе до 50- или 100-кратно увеличение на сметката, без да е налице грешка в отчитането, неправилно начислен период, технически проблем с електромера или друг вид аномалия. Това поставя под съмнение дали всички индивидуални случаи се вписват в обобщените статистики, които компаниите представят.

Енергийните дружества обясняват ситуацията със средни стойности за големи групи клиенти, но критиките са насочени именно към конкретните екстремни фактури. Именно те изискват бързи и прозрачни проверки, а не общи уверения, че системата работи коректно.