Министерство на образованието и науката предлага изкуственият интелект да бъде интегриран във всички учебни предмети от общообразователната подготовка – от трети до 12-и клас, с изключение на физическото възпитание и спорта. Целта е учениците да натрупат умения за разумно използване на AI и да развият компетентности, необходими за професиите на бъдещето. Предложенията са публикувани за обществено обсъждане като част от проектите за оптимизиране на обучението.

Според МОН промените залагат на повече практическа работа, засилени междупредметни връзки и използване на ИИ като инструмент за подкрепа и обогатяване на учебния процес, а не като негов заместител. Акцентът остава върху водещата роля на учителя като интелектуален наставник и ориентир в сложната информационна среда.

















По български език и литература учениците ще работят с генерирани от AI текстове, ще проверяват фактологичната им коректност чрез сравнение с други източници и ще анализират стил и съдържание. В гимназиалния етап се предвижда и изследване на влиянието на изкуствения интелект върху езика, културата и комуникацията.

В първи гимназиален етап по математика AI може да се използва за проверка на логическата коректност на решения и изчисления, а по география и икономика – за обобщаване и представяне на информация, свързана с климатичните промени и въздействието на човека върху околната среда. В началния етап акцентът е върху първоначалното запознаване с AI чрез творчески проекти, докато в прогимназиален и гимназиален етап използването му става по-активно – за търсене на информация, програмиране и критичен анализ.

По информатика в осми клас изкуственият интелект вече ще бъде разглеждан не само като инструмент, но и като обект на изследване, с цел учениците да развият по-задълбочено разбиране за логическите основи на съвременните технологии.

Ако проектите бъдат утвърдени, измененията ще влязат в сила от учебната 2026/2027 година. Предвижда се и допълнително обучение на учителите за повишаване на квалификацията им за работа с и чрез изкуствен интелект.

Сред основните аргументи „за“ предложението е, че то отговаря на начина, по който учениците вече учат, общуват и получават информация. Интегрирането на AI може да подпомогне развитието на критическо мислене, умения за проверка на източници и практическо прилагане на знанията, като същевременно подготвя децата за бъдещия пазар на труда.

Наред с това обаче се очертават и рискове. Част от училищата и учителите може да се окажат неподготвени за ефективното използване на AI, а неравният достъп до технологии може да задълбочи съществуващите образователни различия. Съществува и опасност изкуственият интелект да бъде използван формално или да замести самостоятелното мислене, ако не бъдат въведени ясни правила и контрол.

От МОН подчертават, че именно затова проектите следват логиката AI да бъде помощно средство, а не водещ фактор в обучението. Като следваща стъпка министерството планира да предложи и промени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, които да уредят по-ясно използването на изкуствен интелект в училищното образование.