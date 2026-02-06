Тройна цена за застраховката „Гражданска отговорност“ готвят застрахователни компании за серийни нарушители на пътя, научи „Телеграф“.

Съгласно последните промени в Кодекса за застраховането застрахователите трябва да въведат системата бонус-малус. Идеята е водачите на автомобили, с които са предизвикани ПТП с щети, да бъдат „наказвани“ с по-скъпа „Гражданска отговорност“. А изрядните шофьори с чисто досие да получават бонус – намаление на цената на задължителната застраховка.

Проверка за предявените щети (имуществени и неимуществени) ще се прави в системата на Гаранционния фонд (ГФ). Всяка компания ще има свои правила за бонус-малус, които трябва да обяви.

Срок

Първоначално се планираше бонус-малус да се въведе още през февруари. Системата обаче ще се отложи вероятно за средата на годината. Изчакваше се Комисията за финансов надзор да пусне за обществено обсъждане промените в наредба 49, която урежда кой и по какъв начин може да прави справка за щетите в ГФ.

Проектът вече е факт. За стартиране на бонус-малус обаче се изчакват изменения и в още една наредба.

В промените на наредба 49 е записано как точно да изглежда удостоверението за предявени застрахователни претенции. То ще се издава от Гаранционния фонд с данни за последните 5 г. В него ще фигурират например данни за причинителя на ПТП с имена и ЕГН, данни за собственика на превозното средство и ползвателя му, както и за обичайния водач, когато е различен от собственика.

Искане за издаване на удостоверение за предявени застрахователни претенции може да се подаде и от лице, което е сключвало застраховка за превозното средство или е било негов собственик или ползвател.

Варианти

Застрахователите засега загряват на стартовата линия и проиграват различни варианти за бонус-малус чрез коефициенти, по които да се умножава базовата цена.

Една от компаниите например планира, ако шофьор има виновно причинени 2-3 ПТП с щети в рамките на последните 5 г., той да се третира като най-рисков водач и застраховката му да поскъпне тройно. Така премията ще бъде като за състезателен автомобил.

Целта на такава висока цена е възпираща – застрахователите просто бягат от подобни клиенти. Същата компания засега не предвижда бонус – доводът е, че и в момента цените у нас са най-ниските в ЕС.

По-малките застрахователи вероятно ще изчакат да видят какво ще предложат големите международни компании, които имат опит с бонус-малус в други държави. И ако се наложи, да бъдат по-конкурентни, тогава ще адаптират системите си.

С промените в Наредба 49 се уточняват и подробности около застраховането на тротинетки.

Припомняме, че „Гражданска отговорност“ бе въведена и за този тип превозни средства с изменения в Закона за движение по пътищата, приети миналата година. Предвижда се сключването на „Гражданска“ за тротинетки да става единствено след тяхната регистрация.

Сертификат „Зелена карта“ ще се предоставя при сключване на договора само при поискване. Причината е, че едва ли някой ще пътува с тротинетка извън пределите на България. Стикер за сключена полица за тротинетки няма да се издава, тъй като няма къде да се залепи.