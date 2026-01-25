Ново поскъпване на основите храни според синдикатите, а данните показват, че “малката потребителска кошница“ вече струва 59 евро, срещу 58,5 евро през декември. От КНСБ предупредиха, че ако нарастването на цените продължи, инфлацията също ще скочи над прогнозната.

Най-голям ръст е цените се забелязва при зеленчуците - домати, краставици, лимони. Цените им вървят около 3 евро за килограм. Според търговците поскъпване няма, а надценката , с която работят е постоянна - 20 % .

“Имам домати и краставици. 6 лева за килограм, 3,07 евроцента. Същата цена бяха, и между другото краставицата беше на седем лева преди Нова година“, обяснява пред bTV търговец от пазара в Ямбол.

За разлика от търговците обаче клиентите отчитат поскъпване при зеленчуците и заради по-високите цени някои се отказват да купуват.

“Както беше два лева, сега е две евро, най-често така се получава ...“, казва купувач.

“Видях цените и сметнах, че не мога да си позволя. Гледам цената, аз не гледам качеството. За тези доходи, за мен водещи са цените, на първо място. Не може да имаш пет лева, а да дадеш десет лева, нали, не можем да правим фокуси“, казва друга клиентка.