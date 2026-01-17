Високопоставени представители на южноамериканския търговски блок Меркосур и Европейският съюз ще се срещнат днес в столицата на Парагвай, за да подпишат исторически търговски пакт - за създаване на една от най-големите зони за свободна търговия в света, пише Франс прес.

Европейската комисия води преговори с държавите основателки на Меркосур - Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, от 1999 година. Преди седмица в Брюксел мнозинство от европейските държави подкрепи договора, въпреки неодобрението от няколко държави, сред които и Франция.

Заедно двата блока представляват приблизително 30 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП) и обхващат над 700 милиона потребители.

Подписването на търговската спогодба ще се състои в театъра "Хосе Асунсион Флорес" в 12:00 ч. местно време (17:00 ч. бълг. време) в столицата на Парагвай - Асунсион. Страната в момента е ротационен председател на Меркосур.

Преди да отпътуват за церемонията по подписване на договора в парагвайската столица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заедно с еврокомисарят за търговията Марош Шефчович първо посетиха Бразилия, където вчера бяха посрещнати от бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Това споразумение е "много добро, особено за демократичния свят и за многостранния подход", заяви Лула да Силва.

От своя страна Фон дер Лайен посочи заслугите на бразилския президент за сключването на споразумението за свободна търговия, изтъквайки неговото "политическото лидерство и лична ангажираност”, допълва Асошиейтед прес.

Това е договорът с "най-дългия период на преговори в световен мащаб", а ускоряването на процеса по ратификацията му е свързано с политиката на администрацията на Доналд Тръмп и масовото налагане на мита върху вноса в САЩ, отбеляза Гиото.

И за ЕС споразумението носи ползи. "За Европейския съюз това е начин да укрепи своята автономност и позицията си като важен международен фактор", смята политологът Алехандро Френкел от Националния университет "Сан Мартин" в Буенос Айрес. По думите му договорът позволява и на Меркосур да демонстрира "крачка напред на фона на криза и вътрешни разделения" в южноамериканския блок.

Чрез премахването на голяма част от митата споразумението ще стимулира европейския износ на автомобили, машини, вина и сирена, посочва АФП.

Очаква се то да улесни навлизането в Европа на южноамериканско говеждо и птиче месо, захар, ориз, мед и соя, с безмитни квоти, които тревожат засегнатите сектори.

Според критиците договорът ще разклати европейското земеделие с по-евтини продукти, които не винаги отговарят на екологичните изисквания и стандартите за безопасност на храните на ЕС.

Поддръжниците му обаче смятат, че търговското споразумение ще помогне за съживяване на намиращата се в затруднено положение европейска икономика и ще подобри дипломатическите отношения с Латинска Америка.

През последните дни хиляди земеделски производители протестираха във Франция, Полша, Ирландия и Белгия.

След подписването търговското споразумение ще трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент. Гласуването може да бъде оспорвано, въпреки че двете най-големи групи в ЕП подкрепят сделката.