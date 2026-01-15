За последните пет години цените в България са се увеличили с 41.4%, изчисли Националният статистически институт. Конкретно през последната година - от декември 2024 до декември 2025 г., поскъпването е точно 5 процента.

През наситения с празници декември 25-а и в очакване на еврото инфлацията е била символична - 0.1 на сто, съобщават още от НСИ.

Данните на статистиката съвсем точно потвърждават прогнозите, че в месеците преди официалното въвеждане на еврото най-изкушени да пробват джоба и търпението на клиентите са фирмите в сферата на услугите - заведения, хотели, фризьорски и козметични салони и т. н. При обща инфлация през декември 0.1% има сектори с доста по-сериозно поскъпване - „Развлечения и култура“ (2.2%), „Транспорт“ (0.8%) и „Ресторанти и хотели“ (0.4%).

При храните промените в цените са разнопосочни и като цяло според НСИ инфлация там няма. Сред поскъпналите стоки са лук и чесън, яйца, свинско месо, мляко, гъби, кафе, шоколад и т.н. Но пък са поевтинели много други - масло, макарони, ориз, чушки, боб, картофи, риба, олио и т.н. Като цяло в хранителния сектор промените са и нагоре, и надолу, и не са значителни.

Данните за инфлацията от лятото насам ясно показват, че заканите на държавата, че ще преследва "необоснованото поскъпване" при въвеждането на еврото, са дали обратен ефект - много търговци са побързали да понадуят цените си авансово, по време на гратисния (без санкции) период, за да избегнат глоби след това. Което беше очаквано - говоренето за борба със "спекулата" - понятие, което не съществува в законодателството, създава излишно напрежение, предупреждаваха икономисти.

Под лупа

Терминът "необосновано поскъпване", който законодателите въведоха въпреки критиките, също е вреден, защото загърбва нормалната пазарна логика. Но контролните органи редовно рапортуват колко проверки са направили и колко фирми са наказали.

По последни данни от НАП констатираните нарушения в национален мащаб са 116 и са основно в сферата на услугите. От началото на годината са инспектирани над 500 козметични салона, повече от 200 фитнеса и около 170 паркинга, съобщиха от приходната агенция.

Нагоре и надолу

Междувременно темата за поскъпването влезе и в политическа употреба. Веднага след като данните на НСИ бяха публикувани по-рано днес, лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев побърза да съобщи, че заплатите в обществения сектор на 2026 г. трябва да бъдат увеличени с 5.2%. По-късно от ПП уточниха, че Василев е цитирал индекса към ноември, а точният процент за инфлацията към края на декември е 5.0%.

Василев обяви, че ПП ще настоява в следващия парламент за драстични съкращения в администрацията, вкл. и за намаляване на броя на министерствата.

В късния следобед финансовият министър Теменужка Петкова свика спешно брифинг, за да съобщи лично с колко ще се увеличат бюджетните заплати през новата година. Тя посочи, че в удължителния закон за бюджета текстът, който урежда това повишение е твърде неясен, защото не се посочва коя инфлация да се има предвид. "Инфлацията по националната методика в края на декември е 5%, а по хармонизираната, която използват всички в ЕС, е 3.5%. Правителството взе решение да приложи по-благоприятния режим, т.е. 5%", каза Петкова.

Всъщност за финансите на държавата по-благоприятният режим е ползването на 3.5% инфлация за индексация на бюджетните заплати, защото означава по-малко разходи при огромния дефицит, който трябва да се запушва.

"Ще се опитаме януарското повишение да го дадем с февруарските заплати", каза министър Петкова.