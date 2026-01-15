За лидера на ДПС - Ново Начало - Делян Пеевски, важната тема на деня е комисията "Сорос”, а не връчването на третия мандат утре, който Радев определи да отиде при АПС.

"Не знам защо отново се отлага моментът да се види кои са соросоидите в този парламент и да се види кои са честните хора, които искат да знаят истината за Сорос и неговите вредни влияния в България. Докато не изчистим темата с Джордж и Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всички производни, България винаги ще буксува, няма да върви напред, а институциите ще са неработещи. Заради зловредните влияния на това семейство, което на практика през определени партии притежава България", заяви пред журналисти Пеевски.

И подчерта, че ДПС-НН винаги ще работи срещу влиянията на Сорос. "Ще направим всичко възможно те да бъдат разградени и България да бъде наистина демократична държава, а не държава, която е собственост на едно семейство", отбеляза лидерът на ДПС.

Третият мандат

Пеевски направи коментар и относно решението на държавния глава да връчи третия мандат на АПС. Депутатът коментира с една дума: “Горчиво!”.

По думите му антикорупционната комисия трябва да бъде изцяло и тотално закрита, защото е “бухалка”.

“Видяхте срещите: кой и къде се вижда пред нея. Този тумор трябва да бъде изрязан", категоричен е Пеевски.

"Ние сме казали да има сканиращи машини, американски, както се провеждат избори в Америка. Ако това се случи, да се види кои фирми ги произвеждат, за да може да наемем или купим. Държавата, а не частни фирми като "Сиела". Видяхте ала-балата, те сами си я признаха. Трябва да има техника, ако може да се случи да бъде записано, ако не, да е по сегашния начин гласуването - с машините като принтери и с хартия. Нищо не трябва да се променя. Ако се въвежда нещо, то трябва да е с нещо по-добро - скенерите. Няма да позволим изборите да бъдат откраднати, подчерта още лидерът на ДПС-НН.