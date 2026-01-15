"Изказваме нашата благодарност към президента за решението му, приемаме връчването на третия мандат на нашата група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-ото НС", каза той.

По думите му, имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои заседание на парламентарната група и ще излязат с решение за това, което предстои.

"Ние ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва" , допълни Садъков.

Припомняме, че президентът Румен Радев ще връчи мандата на „Алианс за права и свободи“ на 16 януари, от 10.00 часа.