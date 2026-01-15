Президентът Румен Радев изненада с избора си за трети мандат за съставяне на кабинет. Вчера той дори заяви, че не изключва и чудо за съставяне на редовен кабинет.

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател, съобщиха от президентството.

Изгледите за подкрепа обаче изглеждат химерни, а и повечето партии вече започнаха предизборните си кампании.