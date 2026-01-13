Оптични устройства за сканиране сменят машините за гласуване, съобщи "Труд". Според представители на работната група по промените в Изборния кодекс, още на предстоящите извънредни избори за парламент, които се очаква да бъдат през март или април, е възможно да се гласува с новите устройства. Изключение ще има единствено за секциите в чужбина, които са в страни извън ЕС.

Вече е готов докладът по общия законопроект за промените в изборните правила. Той е 178 страници. Работната група предлага текст, който предвижда отчитането на гласа да се извършва чрез оптично устройство за сканиране на бюлетини.

Предвижда се избирателят да отбелязва вота си в бюлетина, която попълва зад параван. След това тя се поставя в сканиращото устройство, което приема, преброява и съхранява подадените гласове.

След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в кутия за контролни разписки. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно гласуване, пише в предложението.

Допуснати са и известни изключения: Отчитането на гласа чрез оптично устройство за сканиране на бюлетини не се извършва при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната в държави, които не са членове на Европейския съюз.

Оптичното устройство за сканиране на бюлетини се състои от сканиращо устройство, кутия за бюлетини и печатащо устройство (принтер).

Предвидени са и изисквания, на които трябва да отговаря оптичното устройство за сканиране. След приключване на изборния ден устройството разпечатва протокол на секционната избирателна комисия и записва данните от гласуването и електронния дневник на защитен технически носител във формат, осигуряващ възможност за проверка и съхранение.

Предлага се оптичните устройства за сканиране на бюлетини и техният системен софтуер да са държавна собственост, която се придобива и управлява от “Информационно обслужване” АД. “Информационно обслужване” АД осигурява придобиване, съхранение, поддръжка и транспорт на оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

Удостоверяване на съответствието на базовия софтуер се извършва от Централната избирателна комисия за всеки нов модел устройство, нова версия на софтуера или значима промяна.

Когато устройството за оптично сканиране на бюлетини откаже да приеме бюлетината, избирателят има право още един път да упражни избирателното си право. Неприетата бюлетина се обявява за недействителна.

След края на изборния ден отчитането на резултатите се осъществява чрез преброяването на бюлетините и съставянето на протокол от секционната избирателна комисия. Разпечатаният протокол от оптичното устройство за сканиране на бюлетини се прилага към протокола.