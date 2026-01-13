Комисията за защита на конкуренцията започна проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини.

“Изискали сме информация от 400 обекта от цяла България колко пъти им е увеличена доставната цена. В случая на т. нар. традиционна търговия в по-силната позиция е доставчикът, който всяка седмица може да променя цената на продуктите. Ако не констатираме забранени споразумения, по силата на подписаното ни споразумение с КЗП и НАП, можем да предоставим събраната информация на приходната агенция и те да влязат на проверка при доставчиците”, заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов пред bTV.

Той подчерта, че в рамките на секторните анализи, които КЗК извършва, се добива информация, която не сочи пряко към забранено споразумение, но има достатъчно индикации за необосновано поскъпване на цените.

“Информацията се предава към КЗП и НАП. Ако те имат съмнения за нелоялни търговски практики, сигнализират нас и всеки действа спрямо правомощията си“, заяви доц. Карадимов.

Председателят на КЗК добави, че в момента Комисията извършва секторен анализ на фармацията, като предстои представяне на междинен доклад от проучването. По думите му, предстои изпращането на въпросници до 400 аптеки в цялата страна, в които ще бъде изискана информация колко пъти доставчиците и кои от тях са увеличили цените за цялата 2025 г., за декември 2025 г., януари 2026 г. и прогнозно за март 2026 г.

“Дори в рамките на анализа да не се установи забранено споразумение, но има увеличение от доставчици, ще изпратим информацията до НАП, за да се направят проверки“, категоричен бе председателят на КЗК.

Карадимов подчерта, че Комисията е провела срещи със западни производители на лекарства, които твърдят, че няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата. В рамките на анализа обаче се установяват вертикални концентрации, които деформират пазара.

Доц. Карадимов коментира и проверките на място, които Комисията извърши по разследване за съмнения за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници. “След получаването на сигнала веднага започнахме детайлно задълбочено проучване. В рамките на няколко месеца успяхме да съберем огромен обем информация, а в момента се анализират данните от извършените на място в офисите на фирмите проверки“, каза още той.