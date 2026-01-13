С 12 гласа „против“ и 2 гласа „за“ Централната избирателна комисия (ЦИК) отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов комисията да организира публична проверка на машините за гласуване. Целта на предложението беше да се разсеят спекулациите на политически партии и граждански организации относно сигурността на вота с устройствата, съобщава БНР.

Писмото с искането беше докладвано от члена на ЦИК Любомир Георгиев.

„Пишат двамата народни представители, че при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани“, обясни той.

Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но предложението беше отхвърлено с 12 гласа „против“.

Красимир Ципов мотивира отказа си така: „Председателите на политическа партия „Да, България“ не посочват абсолютно никаква процедура, не посочват в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това“.

Елка Стоянова, също член на комисията, обясни, че гласува „против“ не защото не разбира, че искането за проверка на машините се прави с цел да се внесе спокойствие сред избирателите, а поради липса на правно основание.

„Считам, че Централната избирателна комисия първо и последно се придържа към правомощията, разписани в Изборния кодекс. Не виждам причина, процедура или правно основание, на което ние да предприемаме действия в тази посока, поради което гласувах „против“, заяви тя.