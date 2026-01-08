Петролен танкер, пътуващ към Русия, е бил атакуван с дрон в Черно море, предаде Ройтерс. Екипажът е поискал помощ от турската брегова охрана.

Сред 25-членния екипаж на кораба Elbus, плаващ под флага на Палау, няма данни за пострадали. Не е установено замърсяване вследствие на удара.

В края на ноември застрахователните премии за корабоплаване се повишиха, след като украински военноморски дронове удариха два танкера, плаващи към Русия, в Черно море - инциденти, които накараха Москва да заплаши с ответни действия, а Анкара да призове за спокойствие. Друг кораб, плаващ под руски флаг, съобщи в началото на декември, че също е бил атакуван, но Киев отрече да стои зад нападението.

Службата за сигурност на Украйна не е отговорила на запитване относно инцидента с Elbus.





Черно море е от ключово значение за превоза на зърно, петрол и петролни продукти, а водите му се споделят от Турция, Русия, Украйна, България, Грузия и Румъния.

Данни на Marinetraffic показват, че в четвъртък Elbus се е установил на няколко километра от северното турско пристанище Инеболу, след като се е отклонил от предишния си източен курс през Черно море.