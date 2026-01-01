Българската народна банка, съвместно с Европейската централна банка, имат информационни материали за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите, съобщава Нова телевизия.

Целта е да се предотвратят измами с фалшиви евробанкноти.

За разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализации на изображението на защитните елементи.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията "Европа" и от първата серия по метода "Пипни-Разгледай-Наклони" са достъпни на страницата на ЕЦБ.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, БНБ препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия.