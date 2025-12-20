Комисията за защита на потребителите (КЗП) състави 31 акта за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по Закона за въвеждане на еврото от 9 октомври до момента. Това съобщиха за БТА от регулатора.

Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, които бяха обнародвани в "Държавен вестник" на 8 август, предвиждаха два месеца гратисен период, през който проверяващите органи не налагаха санкции при установяване на нарушения.

От 9 октомври те вече санкционираха нарушителите, като според закона търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.

В закона е записано, че в периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори.

КЗП и Националната агенция за приходите (НАП) провеждаха съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева. Извършени са общо 80 съвместни проверки само през една седмица през декември, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.

Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговци обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала „Колко струва“.

Пътят за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г. беше открит на 4 юни 2025 г. Тогава Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха "зелена светлина" за това в извънредните конвергентни доклади. На 8 юли Съветът на Европейския съюз във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към валутната зона, което е записано като предпоставка в закона за отложено влизане в сила на различни текстове.