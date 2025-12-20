Вече е ясно - парламентарната процедура по мандатите започва след 5 януари, понеделник.

Първи по право са най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ-СДС. Ако партията на Бойко Борисов не реализира мандата, на ход е втората политическа сила – „Продължаваме промяната-Демократична България".

Ако и вторият проучвателен мандат се провали, президентът избира някоя от останалите политически сили, която да опита да състави правителство.

В случай на неуспех и на този, трети последен опит, държавният глава назначава служебен кабинет и насрочва нови предсрочни парламентарни избори.

Тази процедура може да варира като време, но нагласите са да приключи за по-малко от месец, в който и трите мандата ще бъдат върнати.



Така, ако консултациите приключат в края на януари, а хронограмата за вота е за около два месеца, вариантите за дата на вота са 22 или 29 март, или 5 април, когато обаче е Цветница.