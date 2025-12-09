Министърът на образованието Красимир Вълчев отрече да е издавано нареждане за извънредни родителски срещи в сряда вечерта.

Изявлението на Вълчев е във връзка с твърдение на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков, че се обявяват извънредни родителски срещи за сряда вечерта, когато са планирани протести срещу правителството.

В публикация в социалната мрежа "Фейсбук" Вълчев пише:

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа!

В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията.

Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!", завършва министърът.