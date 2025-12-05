Гръцката полиция е използвала сълзотворен газ срещу протестиращи фермери в Солун, които са се опитала да установят блокада край летище „Македония“ в Солун, вторият по големина град в Гърция, съобщи телевизия „Скай“, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Сблъсъкът между протестиращи и полиция се е разиграл в района на „зелените светофари“ – разговорното име на пътен възел, който често се превръща в място на протести или блокади, защото през него се осъществява основният достъп до аерогарата.

Над 6000 трактора се намират по пътищата на Гърция, като фермерите продължават протестите и блокадите си за шести пореден ден. Очаква се стачните им действия да се засилят през следващите дни, предава още телевизията.

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че продължават блокадите на граничните пунктове Евзони (с Република Северна Македония) и Промахон (с България). Там се пропускат частично леки автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки.

Местни медии съобщават също, че земеделски производители от района на Неврокопи са се събрали на кръстовище до Ексохи (срещу Илинден на българо-гръцката граница). Те ще проведат събрание тази вечер и се очаква да вземат решение как да продължат протестните си действия.

Продължават блокадите и по други пътни артерии на страната, включително на магистралата Солун – Атина.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.