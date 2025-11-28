От ГЕРБ са готови да отстъпят от идеите си за вдигане на данък „дивидент“, а ръстът на осигурителните вноски да бъде 1% вместо 2%. Софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) също може да не се въведе, заяви лидерът на партията Бойко Борисов.

По думите на Борисов „този бюджет е изтеглен“, тъй като вчера не е била проведена бюджетна комисия.

„Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии“, категоричен беше той.

Според него има три варианта за бюджета – формално изтегляне, постигане на споразумение със синдикални и работодателски структури или удължаване на този за 2025 г.

Така лидерът на ГЕРБ влезе в лек дисонанс с финансовия министър Теменужка Петкова, която акцентира, че бюджетът не е изтеглен, а просто е отложена бюджетната процедура.