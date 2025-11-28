По думите на Борисов „този бюджет е изтеглен“, тъй като вчера не е била проведена бюджетна комисия.
„Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии“, категоричен беше той.
Според него има три варианта за бюджета – формално изтегляне, постигане на споразумение със синдикални и работодателски структури или удължаване на този за 2025 г.
Така лидерът на ГЕРБ влезе в лек дисонанс с финансовия министър Теменужка Петкова, която акцентира, че бюджетът не е изтеглен, а просто е отложена бюджетната процедура.
