В магазин в столицата на Северна Македония Скопие бе нападнат известният македонски българин, публицистът Владо Перев, предаде БГНЕС.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето. Той е подал сигнал в полицията, инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за случилото се.

„Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя“, каза публицистът пред БГНЕС.

„Борбата за права на българите в Македония е в своето начало“, добави Перев.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.