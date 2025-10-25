Преформатирането на кабинета е изцяло в правомощията на премиера, заяви днес в Белослав лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки предстоящите промени в правителството. Видео с думите на лидера на ГЕРБ бе публикувано на страницата му във Facebook.

"Разбрахме се с Росен Желязков да си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва. Ако има министри, които не координират нещата - да се действа", подчерта Борисов.

Той акцентира, че инвестиции се реализират в цялата страна, независимо от партийната принадлежност на кметовете. "Аз деля общините един месец - докато има избори. След това работим с всички, така че навсякъде хората да се чувстват добре", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Без ДПС нямаше да има правителство", заяви категорично лидеът на ГЕРБ. Борисов определи стабилността като основна цел на управляващите. Той изрази увереност, че отношенията с ДПС - Ново начало са ключови за това страната да има редовен кабинет.

"Предстои приемането на първия бюджет в евро, което е изключително сложна задача и не е работа за служебно правителство", подчерта Борисов. По думите му опозицията е "вглъбена в свои теми" и не обръща внимание на стратегическите въпроси пред държавата.

Министерството на финансите финализира бюджета за 2026 г. Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че проектът за държавен бюджет за 2026 г. е в процес на финализиране.

"До края на този месец проектобюджетът ще бъде внесен в парламента", каза тя, като подчерта, че той ще отговаря на всички изисквания на българското и европейското законодателство.

Петкова не уточни дали бюджетът ще бъде по-рестриктивен, нито каква ще бъде макроикономическата рамка, но увери, че фискалната стабилност ще бъде запазена.