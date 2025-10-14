Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов подкрепя идеята на правосъдния министър за незаконни сметища присъдата да е затвор и предлага това да се въведе и за незаконните строежи от висока категория. Поводът за изказването от страна на регионалния министър е наводнението във ваканционно селище Елените.

На въпрос дали е вярна информацията за незаконно сметище в Елените, министър Иванов посочи, че този въпрос не е в компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). “Нашата цел е да установим къде е допуснато незаконно строителство”, категоричен е Иванов.

Регионалният министър припомни, че са установили два незаконни строежа на територията на ваканционното селище – аквапаркът и незаконната корекция на реката (бетонното корито и нейното закриване). Актът за установяване на незаконен строеж вече е в сила, предстои уведомяване на заинтересованите лица преди да бъде издадена заповед за събаряне на съответните постройки.

По думите на министър Иванов как върху незаконна корекция на река са построени законни сгради ще установят компетентните органи.