Ние в тази помия не участваме. Затова не отидохме в Пазарджик. Това заяви на брифинг в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.

"Какво стана с мафията и мутрите в София? Нали това беше проблем с боклука. Видяхме и Пазарджик - изплашиха хората, търчат на живи връзки, Киро Асен Лена, БОЕЦ, Рашков", добави той.

"Напълниха министерствата на концесия, поголовно сменят и нашите структури ме питат. Какво да им кажа? Че Киселова, където има празник, на слива, на роза – ходи да се показва. 19 ли, колко депутата има зад гърба си. Откъде накъде, трябва да пита, преди да тръгне. Днес имаше ССУ. Надявам се Желязков да им е казал ясно и точно. С мене тези безобразия нямаше на стават", каза още той.

"Повече няма да бъдем параван", избухна лидерът на ГЕРБ.

"Шести сме, никаква отговорност вече - има ДПС-НН, има ПП-ДБ, има "Възраждане", продължи ядосано Борисов.

"Слушаха го първите лица на партията - Росен Желязков, Томислав Дончев, Деница Сачева, Рая Назарян и Костадин Ангелов.

Не ходихме в Пазарджик, защото знаехме какво ще стане. Тези, дето ние ги пъдим, отиват там, каза той по повод на водачката на листата на ДПС-НН, преди това била в ГЕРБ.

Полза има ли да стоим в такова правителство? Ако стоим - ще стоим само формално. Повече кворум няма да правим!", отсече той.

"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още Борисов

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита - там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго.

И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Дал съм дума, че ние първи няма да счупим коалиция. Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и през Народното събрание. Не може да ни се качват на главата", заяви Борисов.