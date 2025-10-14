Приехме решение, че до 30 юни 2026 година няма да бъдат предприемани действия за увеличаване на потребителската такса за посещение при общопрактикуващ лекар, заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов.



"Чух един колега да казва, че министъра го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна", каза още Силви Кирилов.

По думите му в Министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента Дирекция "Финанси" се занимава с това.

"На този етап не се предвижда и увеличение на здравноосигурителната вноска за гражданите", заяви още министърът на здравеопазването", посочи Кирилов.

Преди дни стана ясно, че Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предлага повишаване на таксата за посещение при личен лекар на два етапа - от ноември да се плаща 3,90 лева, а от догодина - около 6 лева.

Те също така предлагат при децата таксата, която биха заплащали родителите, да бъде по механизма на възрастните хора в пенсия.

От Българския лекарски съюз (БЛС) предложиха законодателни проблеми, като верификация на пациента преди да получи медицинска помощ, задължително продължаващо обучение, повишаване на потребителската такса за посещение при лекар, право на лекаря да отписва пациент са само част от тях.

"Предложенията на БЛС са основополагащи за усъвършенстването на здравната система, като същевременно имат за цел да подобрят условията на работа за лекарите и да повишат качеството на медицинската помощ за пациентите", пишат от съсловната организация.

Те също така предлагат от 1 януари 2026 г. размерът на таксата следва да се определя като 0,5% от актуалния размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, като актуализацията да се извършва автоматично с всяка промяна на МРЗ. (БТА)