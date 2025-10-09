Разходи от над 90 млн. лв. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия одобри Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов във Фейсбук.

От тях над 5 милиона лева са насочени към пострадалата от наводненията община Царево във връзка с големите щети от интензивните валежи през последните дни и продължаващия процес по възстановяване след бедствието от 2023 г., съобщава още Митов. Само през последните дни първоначално предвидените средства за общината бяха увеличени близо три пъти.

Очакваме оценките на компетентните институции за щетите от пороите и наводнението във вилно селище Елените. Комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове, допълва вътрешният министър.

За тази година утвърдените средства от бюджета за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са 130 милиона лева, като 30% от тях – или 39 милиона – са предназначени за превантивни разходи.

Финансирането на проекти за намаляване на риска от бедствия и преодоляване на последствията, както и предоставянето на средства за извършването на неотложни възстановителни дейности, са от ключово значение за областите, общините, малките населени места и гражданите, пише Митов.

Разчитам на членовете на комисията да вземем най-доброто и справедливо решение за разпределянето на наличните ресурси, допълва министърът.