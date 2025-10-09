Стотици младежи ще се включат във второто издание на ММЦ-Бургас 3 км Рън. Тази година спортното събитие е организирано от Международен младежки център-Бургас, в партньорство с Бургаски държавен университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Бягането ще се проведе на 11 октомври (събота) на бариерата на Солниците. Стартът е в 10:00 часа, като регистрацията започва в 08:30 часа на място. Право на участие имат само тези, които са на възраст от 15 до 29 години и не се занимават професионално със спорт.

Преди началото ще има и лека загрявка, водена от Добрин Перев, преподавател в катедра “Физическо възпитание и спорт” към БДУ.

Всеки, който желание да се включи, трябва да попълни следния формуляр: https://docs.google.com/forms/d/1VZ3zSpoVV0hEsqawxng9HsMdm3gOjXxRLQl1mPOk9X8/edit

За първите трима в категориите “момчета” и “момичета” ще има осигурени награди от ММЦ-Бургас, БДУ, Регионална библиотека “Пейо Яворов” и магазин “Интерспорт”.

Всички участници ще получат безплатна вода. В първото издание на бягането през 2024 участваха близо 300 млади ентусиасти. Очаква се и тази година бройката да бъде същата, като ще се включат и много чуждестранни студенти.

Целта на събитието е преди всичко да провокира здравословния начин на живот и физическата активност сред младежите в Бургас.